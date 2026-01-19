Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Шоу-бизнес
    • 19 января, 2026
    • 21:28
    Итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель дома моды Valentino, умер в возрасте 93 лет в своем доме в Риме.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Skytg24, об этом говорится в сообщении культурно-исторического Фонда Гаравани.

    "Он ушел из жизни сегодня в тишине своей римской резиденции, окруженный любовью своих близких", - отмечено в заявлении.

    Похороны пройдут в пятницу, 23 января 2026 года, в 11:00 в базилике Санта-Марии-дельи-Анджели на площади Республики, 8, в центре Рима.

    Валентино Гаравани родился в 1932 году на севере Италии. После школы он учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Кроме того, Гаравани проходил стажировку у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. По возвращении в Италию он открыл собственную швейную мастерскую в Риме. В начале 1960-х с партнером Джанкарло Джамметти он основал дом моды Valentino.

    Переломным моментом в карьере Гаравани Corriere della Sera называет 1962 год, когда состоялись показы во Флоренции и Нью-Йорке. Клиентами Валентино стали звезды Голливуда, в том числе Одри Хепберн, британская принцесса Маргарет (младшая сестра королевы Елизаветы II), художница Марелла Аньелли и другие.

    В 1998 году Гаравани продал модный дом бизнесмену Джанни Аньелли. Однако на протяжении 10 лет модельер продолжал создавать для него коллекции. Так, последний показ прошел в Париже в 2008 году.

    İtaliyalı modelyer Valentino 93 yaşında vəfat edib

    Итальянский модельер Валентино скончался в возрасте 93 лет

