İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Zəka Mirzəyev: "Pensiya yaşının azaldılması müzakirə mövzusu deyil"

    Maliyyə
    • 15 yanvar, 2026
    • 12:57
    Zəka Mirzəyev: Pensiya yaşının azaldılması müzakirə mövzusu deyil

    Azərbaycanda pensiya yaşının azaldılması müzakirə mövzusu deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Zəka Mirzəyev bildirib.

    "Bu mövzu mətbuatda çıxır, biz də həmin informasiyalarla tanışıq, lakin bu il nazirliyin aparacağı islahatlar çərçivəsində pensiya yaşının dəyişdirilməsi məsələsi yoxdur", - deyə o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycanda 65 yaşda pensiyaya çıxırlar. Ötən il ölkədə əmək pensiyaçıların ümumi sayı 1 milyon 98 min 651 nəfər, orta aylıq pensiya 543 manat, yaşa görə pensiya isə 578 manat olub.

    Zəka Mirzəyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya yaşı

    Son xəbərlər

    13:09

    Cevdet Yılmaz ABŞ səfiri ilə İran və Suriyadakı son prosesləri müzakirə edib

    Region
    13:08

    Azərbaycanda ötən il 198 min nəfərə proaktiv sosial ödəniş təyin edilib

    Maliyyə
    13:05

    Gəncə və Şəmkir ərazisində Qərb Sənaye Parkı yaradılır

    Daxili siyasət
    13:02

    Zəka Mirzəyev: "Azərbaycanda sosial sığorta haqlarının 68 %-i qeyri-büdcə sektorunun payına düşür"

    Maliyyə
    12:59

    Sabah hava yağmursuz keçəcək - PROQNOZ

    Daxili siyasət
    12:57

    Zəka Mirzəyev: "Pensiya yaşının azaldılması müzakirə mövzusu deyil"

    Maliyyə
    12:50

    "Qaçqınkom" keçmiş məcburi köçkünün iddialarına aydınlıq gətirib

    Daxili siyasət
    12:48

    "Sumqayıt" 45 yaşlı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    12:39

    Ötən il dövlət icbari şəxsi sığorta ödənişləri üzrə 11 minə yaxın şəxsin müraciətinə baxılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti