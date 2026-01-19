Министр обороны Дании предложил Рютте создать миссию НАТО в Арктике

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт на встрече в Брюсселе предложили генеральному секретарю НАТО Марку Рютте создать миссию альянса в Арктике.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Ritzau., об этом датский министр сообщил журналистам после переговоров.

    "Мы предложили это, и генеральный секретарь НАТО также принял это к сведению. Я надеюсь, что мы сможем разработать рамочную программу для этого", - сказал Поульсен.

    Глава Минобороны Дании добавил, что Рютте внимательно выслушал министров. "Я думаю, что генеральный секретарь полностью осознает проблему, с которой мы сталкиваемся", - сказал датский политик.

    По его словам, это также относится к проблемам, связанным с НАТО. США являются наиболее влиятельным членом альянса. "Если бы завтра США вышли из НАТО, у нас возникли бы огромные трудности с тем, чтобы справиться самим", - отметил Поульсен, добавив, что Дания продолжит попытки диалога с США по вопросам Гренландии и Арктики.

