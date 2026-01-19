İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Danimarkanın müdafiə naziri Rütteyə Arktikada NATO missiyası yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 22:59
    Danimarkanın müdafiə naziri Rütteyə Arktikada NATO missiyası yaratmağı təklif edib

    Danimarkanın müdafiə naziri Troels Lund Poulsen və Qrenlandiyanın xarici işlər naziri Vivian Motsfeldt Brüsseldə keçirilən görüşdə NATO-nun Baş katibi Mark Rütteyə alyansın Arktikada missiya yaratmasını təklif ediblər.

    "Report"un "Ritzau" agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə danimarkalı nazir danışıqlardan sonra jurnalistlərə deyib.

    "Biz bunu təklif etdik və NATO-nun Baş katibi də bunu nəzərə aldı. Ümid edirəm ki, bunun üçün çərçivə proqramı hazırlaya biləcəyik", – Poulsen qeyd edib.

    Danimarkanın müdafiə naziri əlavə edib ki, Rütte nazirləri ətraflı şəkildə dinləyib. "Düşünürəm ki, baş katib üzləşdiyimiz problemi tam şəkildə dərk edir", – siyasətçi vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, bu, NATO ilə bağlı məsələlərə də aiddir. ABŞ alyansın ən təsiredici üzvüdür.

    "Əgər sabah ABŞ NATO-dan çıxsa, biz özümüz bunun öhdəsindən gəlməkdə böyük çətinliklərlə üzləşərik", – deyə Poulsen bildirib. O əlavə edib ki, Danimarka Qrenlandiya və Arktika məsələləri üzrə ABŞ ilə dialoqu davam etdirməyə çalışacaq.

    Danimarka Qrenlandiya NATO missiya
    Министр обороны Дании предложил Рютте создать миссию НАТО в Арктике

    Son xəbərlər

    23:19
    Foto

    AFFA rəsmiləri bölgələrdə uşaq futbol məktəblərini ziyarət ediblər

    Futbol
    23:10

    Mehriban Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    23:04

    Metsola: SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını tələb edirik

    Digər ölkələr
    23:01

    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    22:59

    Danimarkanın müdafiə naziri Rütteyə Arktikada NATO missiyası yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    22:51

    Fransa XİN: Aİ ABŞ-nin rüsumlarına cavab olaraq dövlət müqavilələrinə girişi bağlaya bilər

    Digər ölkələr
    22:42
    Foto

    Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi: Dövlətlərin suverenliyi məsələsində ikili standartlar qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    22:36

    "Atletik"in futbolçusu Uilyams zədələnib

    Futbol
    22:35
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Davosda "Carlsberg Group" şirkətinin Baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti