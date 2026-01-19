Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Молдова выходит из СНГ

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 21:54
    Молдова выходит из СНГ

    Молдова начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации.

    Как передает Report, об этом заявил в эфире "Радио Молдова" вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой.

    "Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств: Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения", - сказал вице-премьер.

    По его словам, после официальной отмены этих соглашений страна юридически перестанет быть членом СНГ.

    "Де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения", - подчеркнул Попшой.

    Молдова СНГ Михай Попшой
    Moldova MDB-dən çıxır

    Последние новости

    22:21

    Рубио и Байрамов высоко оценили позитивные изменения в двусторонних отношениях

    Внешняя политика
    22:11
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и исполнительным директором DP World

    Внешняя политика
    22:09

    Министр обороны Дании предложил Рютте создать миссию НАТО в Арктике

    Другие страны
    21:54

    Молдова выходит из СНГ

    Другие страны
    21:42

    МИД Франции: ЕС может ответить на пошлины США закрытием доступа к госконтрактам

    Другие страны
    21:30

    Число жертв ж/д аварии в Испании возросло до 41

    Другие страны
    21:28

    Итальянский модельер Валентино скончался в возрасте 93 лет

    Шоу-бизнес
    21:15

    Президент Болгарии Радев объявил о своей отставке

    Другие страны
    21:08

    СМИ: Канада не будет вносить $1 млрд за место в Совете мира США

    Другие страны
    Лента новостей