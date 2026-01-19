Молдова выходит из СНГ
Другие страны
- 19 января, 2026
- 21:54
Молдова начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации.
Как передает Report, об этом заявил в эфире "Радио Молдова" вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой.
"Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств: Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения", - сказал вице-премьер.
По его словам, после официальной отмены этих соглашений страна юридически перестанет быть членом СНГ.
"Де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения", - подчеркнул Попшой.
