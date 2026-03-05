ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана
Внешняя политика
- 05 марта, 2026
- 22:25
Нанесение Ираном ударов по Нахчыванской Автономной Республике является явным нарушением суверенитета Азербайджана.
Об этом в ответ на соответствующий вопрос американского бюро Report сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он выразил обеспокоенность генсека организации данным ударом: "Мы очень обеспокоены и серьезно встревожены атакой беспилотников по территории Азербайджана. Это является явным нарушением суверенитета Азербайджана", - заявил он.
С. Дюжаррик призвал Иран соблюдать международное право и уставы ООН.
Последние новости
22:25
ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета АзербайджанаВнешняя политика
22:23
Шахбаз Шариф выразил серьезное беспокойство по поводу ударов Ирана по АзербайджануВнешняя политика
22:21
Зарубежные СМИ широко осветили заявления президента Ильхама Алиева об атаке Ирана на Азербайджан - ДАЙДЖЕСТМедиа
22:20
Видео
Эрдоган: Авиаудары Ирана по странам региона чреваты расширением конфликтаВ регионе
22:15
Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домойЗдоровье
22:14
МИД Черногории: Атаки иранских дронов на Нахчыван представляют угрозу для всего регионаВнешняя политика
22:09
Бизнесмен Мерчант заявил об иранском следе в заговоре против ТрампаДругие страны
22:03
Фото
Госкомитет Азербайджана организовал ифтар в турецком ЫгдыреРелигия
21:56