BMT: İranın Naxçıvana dron hücumu Azərbaycanın suverenliyinin açıq-aydın pozulmasıdır

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 22:04
    İran İslam Respublikasının Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə dron hücumu Azərbaycan suverenliyinin açıq-aydın pozulmasıdır.

    Bunu "Report"un ABŞ bürosunun müvafiq sualına cavab olaraq BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik bildirib.

    Sözçü BMT Baş katibinin baş verənlərlə bağlı narahatlığını dilə gətirib:

    "Biz Azərbaycan ərazisinə edilən dron hücumundan aşkar şəkildə çox narahatıq və ciddi təşviş keçiririk. Bu, Azərbaycanın suverenliyinin açıq-aydın pozulmasıdır", - o bildirib.

    S. Düjarrik İranı beynəlxaq hüquqa və BMT nizamnamələrinə əməl etməyə çağırıb.

