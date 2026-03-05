BMT: İranın Naxçıvana dron hücumu Azərbaycanın suverenliyinin açıq-aydın pozulmasıdır
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 22:04
İran İslam Respublikasının Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə dron hücumu Azərbaycan suverenliyinin açıq-aydın pozulmasıdır.
Bunu "Report"un ABŞ bürosunun müvafiq sualına cavab olaraq BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik bildirib.
Sözçü BMT Baş katibinin baş verənlərlə bağlı narahatlığını dilə gətirib:
"Biz Azərbaycan ərazisinə edilən dron hücumundan aşkar şəkildə çox narahatıq və ciddi təşviş keçiririk. Bu, Azərbaycanın suverenliyinin açıq-aydın pozulmasıdır", - o bildirib.
S. Düjarrik İranı beynəlxaq hüquqa və BMT nizamnamələrinə əməl etməyə çağırıb.
