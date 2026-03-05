Шахбаз Шариф выразил серьезное беспокойство по поводу ударов Ирана по Азербайджану

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Пакистан выражает серьезную обеспокоенность по поводу сегодняшних ударов Ирана беспилотниками по Азербайджану.

    Как сообщает Report, об этом пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф написал в соцсети Х.

    "Выражаем серьезную обеспокоенность по поводу нападений на братский Азербайджан. Пакистан твердо поддерживает руководство и народ Азербайджана, и осуждает подобные предосудительные действия, которые чреваты дальнейшей эскалацией и подрывают региональный мир и стабильность. Мы призываем к сдержанности и вновь подчеркиваем необходимость деэскалации напряженности, а также продолжения диалога и дипломатии для сохранения мира и стабильности в регионе", - написал премьер.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Şahbaz Şərif İranın Azərbaycana dron hücumu ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib
