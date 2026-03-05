Турецкий депутат: Анкара и Баку демонстрируют миру пример справедливости и солидарности

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Турция и Азербайджан укрепляют стратегический союз, демонстрируя миру пример справедливости и солидарности, в том числе в сложных ситуациях.

    Об этом турецкому бюро Report сообщил член Межпарламентской группы турецко-азербайджанской дружбы Джантюрк Алагёз.

    Депутат осудил сегодняшние атаки иранских беспилотников на Нахчыван и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

    Дж. Алагёз заявил, что в такой сложный период Анкара и Баку должны демонстрировать единство и солидарность: "К сожалению, мы живем в мире, где прав сильнейший. Если их дело - сеять смуту и раздор, то наше дело - еще больше укреплять наше единство и связи. Турция и Азербайджан укрепляют стратегический союз, демонстрируя миру пример справедливости и солидарности. Сегодня состоялся телефонный разговор наших уважаемых президентов, министров иностранных дел, и два братских государства вновь продемонстрировали солидарность".

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.

    Турция Азербайджан солидарность Удар по аэропорту Нахчывана Иран
