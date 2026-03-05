Макрон: Франция усиливает военную поддержку Ливана

Франция усилит поддержку Вооруженных сил (ВС) Ливана.

Как передает Report, об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X.

"Франция усилит сотрудничество с ливанскими вооруженными силами и предоставит им бронетранспортеры, а также окажет оперативную и логистическую поддержку", - написал он.

По словам французского лидера, он провел переговоры с руководством Ливана, чтобы "выработать план по прекращению военных операций, которые движение "Хезболлах" и Израиль в настоящее время ведут по обе стороны границы".

"Хезболлах" должно немедленно прекратить обстрелы Израиля. Израиль должен отказаться от любого наземного вмешательства или крупномасштабной операции на территории Ливана", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что ливанские власти обещали взять под контроль позиции, удерживаемые "Хезболлах", и полностью обеспечить безопасность на всей территории страны.