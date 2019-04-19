Счетная палата назвала вузы с наибольшим количеством недочетов

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Счетная палата Азербайджана назвала вузы с наибольшим количеством недочетов по итогам контрольных мероприятий, проведенных в прошлом году.

Как сообщает Report, это Азербайджанский медицинский университет (АМУ), Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта (АГАФКС) и Бакинский славянский университет (БСУ).

Эти учебные заведения нарушали бюджетное законодательство 7, 6 и 5 раз соответственно в 2018 году.

Таким образом, в АМУ зафиксировано 3 нарушения в сфере государственных закупок, АГАФКС – 5, БСУ – 6. В то же время в АТУ 4 раза, а в Академии и БСУ 4 и 6 раз соответственно допускали недочеты в бухгалтерском учете и отчетности.

Кроме того, за указанный период в АТУ отмечено 2 недочета в области капитальных вложений, один - использования государственного имущества. Также дважды было нарушено налоговое и таможенное законодательство страны.

В АГАФКС один раз допустили недочет в деятельности в связи с внебюджетным фондом, социальным обеспечением и социальной защитой.

В целом, общее число недочетов в этих вузах составляет 19, 16 и 17 соответственно в течение прошлого года.