Выплаты компенсаций в Азербайджане по проблемным кредитам начнутся со следующей недели

С 22 апреля в Азербайджане начнутся выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Палаты надзора за финансовыми рынками и министерства финансов.

В заявлении отмечается, что информация об общей сумме компенсационных выплат, сумме компенсации для каждого физического лица и список физических лиц представлены в министерство финансов и Центробанк Азербайджана.

В соответствии со списком, с этого дня Минфин начинает перечисление средств на счета кредитных организаций, ликвидируемых банков и ООО "Азерпочт" в ЦБА.

Список физических лиц, которые получат компенсации, охватывает 602 347 человек. Все платежи планируется завершить к концу следующего месяца.