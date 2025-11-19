В Азербайджане началась интеграция платежных организаций в открытый банкинг

В Азербайджане начата интеграция электронных денежных и платежных организаций в систему открытого банкинга, что позволит клиентам видеть счета в разных банках через одно приложение.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Центробанка Азербайджана Сахиб Гасанов, выступая на IX Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, после завершения интеграции банкам будут предоставлены API-спецификации и по платежным сервисам. Гасанов напомнил, что полноценная функциональность открытого банкинга в Азербайджане начала работу 6 октября и стала долгожданным шагом в цифровой трансформации финансовой системы.

"В настоящее время 18 банков предоставляют API открытого банкинга через централизованную инфраструктуру ЦБА, а четыре организации уже интегрировали эту функциональность в свои мобильные приложения. Клиенты этих банков могут, используя API, просматривать информацию о своих счетах, размещенных в других банках", - отметил он.

Предоставляемые сегодня возможности охватывают только функции просмотра данных по счетам: пользователям доступны список счетов, баланс по каждому из них и история операций.