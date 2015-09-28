​В Азербайджане на 25% сократилось количество жалоб в сфере страхования

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года в Азербайджане среднемесячное количество заявлений и жалоб в сфере страхования снизилось до 75 единиц, хотя ранее этот показатель превышал 100. Это связано с проведением просветительских работ, а также со своевременным рассмотрением заявлений и жалоб. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы страхового надзора (ГССН) Мушфиг Исрафилов.

М.Исрафилов отметил, что в 2014 году в ГССН поступило 1 170 жалоб, из которых только 20% являются обоснованными. По его словам, в этом году количество жалоб, включая необоснованные, сократится до 1 000: "Жалобы в сфере страхования - постоянное явление. Однако с каждым годом статистика улучшается. Как правило, 80% жалоб являются необоснованными и только 20-25% - обоснованы".

Представитель ГССН также сообщил, что с началом деятельности компании Audatex Azerbaijan будет положен конец недовольству в вопросах оценки. По его словам, эта система призвана урегулировать вопросы оценки и усилить прозрачность в этой сфере.

Отметим, что представленное компанией Audatex Azerbaijan программное обеспечение с 1 октября планируется сдать в пользование страховщиков-участников Бюро обязательного страхования, осуществляющих деятельность в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.