    В Азербайджане могут поднять акцизы на алкоголь

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 11:26
    В Азербайджане могут поднять акцизы на алкоголь

    В Азербайджане планируют увеличить ставки акцизов на некоторые виды алкогольной продукции, производимой внутри страны.

    Как сообщает Report, такие изменения предусмотрены в Налоговом кодексе.

    Согласно предлагаемым изменениям, ставку акциза на производство питьевого спирта, водки, крепленых напитков и материалов для крепленых напитков, ликеров и ликерных изделий, а также коньяка и коньячных материалов предлагается увеличить с 4,8 до 5 манатов за литр (рост на 4,2%).

    Ожидается, что новая ставка акциза будет применяться с 1 января 2026 года.

    Бюджетный пакет алкогольные напитки акцизные ставки водка коньяк
    Azərbaycan spirtli içkilərin aksiz dərəcələrini cüzi artıra bilər

