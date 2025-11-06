В Азербайджане могут поднять акцизы на алкоголь

В Азербайджане планируют увеличить ставки акцизов на некоторые виды алкогольной продукции, производимой внутри страны.

Как сообщает Report, такие изменения предусмотрены в Налоговом кодексе.

Согласно предлагаемым изменениям, ставку акциза на производство питьевого спирта, водки, крепленых напитков и материалов для крепленых напитков, ликеров и ликерных изделий, а также коньяка и коньячных материалов предлагается увеличить с 4,8 до 5 манатов за литр (рост на 4,2%).

Ожидается, что новая ставка акциза будет применяться с 1 января 2026 года.