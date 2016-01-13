​В Азербайджане могут отменить процентные ограничения по застрахованным вкладам

Баку.13 января. REPORT.AZ/ Фонд страхования вкладов (ФСВ) уже направил соответствующим структурам предложение по застрахованным вкладам. Об этом сообщил Report исполнительный директор ФСВ Азад Джавадов.

"Предлагается устранить лимит на процентные ставки по застрахованным вкладам. В случае принятия предложения ограничение будет отменено. С нашей стороны данное предложение уже было обсуждено. Совет попечителей также обсудил данный вопрос. Фонд не направляет предложения правительству, мы обсуждаем их с министерствами, а министерства предоставляют правительству. Предложения уже направлены в министерство финансов, министерство экономики и промышленности и Центробанк".

А.Джавадов отметил, что публикуемая в СМИ от его имени информация об отмене лимита на размер компенсации не соответствует действительности: "Информация в прессе не соответствует действительности. Этот вопрос не входит в мою компетенцию, а относится к законодательству".

Отметим, что с 24 февраля 2015 года максимальная процентная ставка по застрахованным вкладам увеличена с 9% до 12%. Вклады, размещенные в банках-членах фонда по процентной ставке выше 12% годовых, считаются не застрахованными.

Размер компенсации по застрахованным вкладам составляет 30 тыс. манатов. Вкладчики не осуществляют никаких выплат для страхования своих вкладов. Страховые взносы выплачиваются только банками-членами ФСВ.