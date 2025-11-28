В Азербайджане могут объединить обязательное и добровольное медицинское страхование

В Азербайджане разрабатывается модель, объединяющая обязательное и добровольное медицинское страхование.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров на мероприятии на тему "Интеграция банковского и страхового секторов", организованном Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham) в Баку.

Он отметил, что подобная модель уже существует в ряде стран.

"В настоящее время мы работаем над ее применением", - сказал он.

Наша цель заключается в том, чтобы используя возможности обязательного медицинского страхования в соответствии с успешным опытом других стран, снизить риски страховых компаний и повысить доступность медицинского страхования", - отметил он.

Он добавил, что у ЦБА есть проект по повышению доступности стоимости медицинского страхования, который также позволит достичь определенных результатов.