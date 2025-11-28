Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Азербайджане могут объединить обязательное и добровольное медицинское страхование

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 13:34
    В Азербайджане могут объединить обязательное и добровольное медицинское страхование

    В Азербайджане разрабатывается модель, объединяющая обязательное и добровольное медицинское страхование.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров на мероприятии на тему "Интеграция банковского и страхового секторов", организованном Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham) в Баку.

    Он отметил, что подобная модель уже существует в ряде стран.

    "В настоящее время мы работаем над ее применением", - сказал он.

    Наша цель заключается в том, чтобы используя возможности обязательного медицинского страхования в соответствии с успешным опытом других стран, снизить риски страховых компаний и повысить доступность медицинского страхования", - отметил он.

    Он добавил, что у ЦБА есть проект по повышению доступности стоимости медицинского страхования, который также позволит достичь определенных результатов.

    ОМС медицинское страхование ЦБА Рустам Тахиров
    Azərbaycanda icbari və könüllü tibbi sığorta birləşdirilə bilər

    Последние новости

    14:01

    Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе Вардениса

    В регионе
    14:00

    Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию

    В регионе
    13:50

    У жителя Гарадага изъято свыше 10 кг наркотиков

    Происшествия
    13:48
    Фото

    Переселившимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:46

    ЦБА оштрафовал должностных лиц 2 компаний, оказывающих услуги по обмену валюты

    Финансы
    13:45

    Анар Багиров: В Азербайджане число адвокатов остается низким среди стран СЕ

    Внутренняя политика
    13:45

    В Южно-Сахалинске из-под завалов извлекли тело погибшего - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:42

    Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатов

    Бизнес
    13:38

    Кабмин утвердил порядок проведения тренингов для специалистов по разминированию

    Внутренняя политика
    Лента новостей