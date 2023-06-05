В Азербайджане меняется порядок переоценки активов и обязательств ЦБА

Предлагается изменить порядок переоценки активов и обязательств Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".
Согласно документу, доход (нереализованный доход), полученный в результате переоценки активов и обязательств в иностранной валюте и золоте в балансе ЦБА в течение отчетного года из-за изменения курса маната и стоимости золота, относится к резервам переоценки, и не учитывается при расчете капитальных резервов и свободного остатка прибыли ЦБА.
Убыток на конец года в результате переоценки активов и обязательств в иностранной валюте и золоте покрывается за счет резервов переоценки предыдущих периодов, а в случае нехватки этих резервов, за счет капитальных резервов ЦБА.