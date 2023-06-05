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В Азербайджане меняется порядок переоценки активов и обязательств ЦБА

В Азербайджане меняется порядок переоценки активов и обязательств ЦБА Предлагается изменить порядок переоценки активов и обязательств Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Финансы
5 июня 2023 г. 11:01
В Азербайджане меняется порядок переоценки активов и обязательств ЦБА

Предлагается изменить порядок переоценки активов и обязательств Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, доход (нереализованный доход), полученный в результате переоценки активов и обязательств в иностранной валюте и золоте в балансе ЦБА в течение отчетного года из-за изменения курса маната и стоимости золота, относится к резервам переоценки, и не учитывается при расчете капитальных резервов и свободного остатка прибыли ЦБА.

Убыток на конец года в результате переоценки активов и обязательств в иностранной валюте и золоте покрывается за счет резервов переоценки предыдущих периодов, а в случае нехватки этих резервов, за счет капитальных резервов ЦБА.

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