 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане ликвидированы лицензии некоторых страховых агентств

    Приостановлены лицензии 80 страховых агентств

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане приостановлены бессрочные лицензии 80 страховых агентств. Бессрочные лицензии, выданные для деятельности страховых агентств, приостановлены на 3 месяца на основании соответствующего приказа министерства финансов. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении госслужбы страхового контроля.

    В сообщении также указано, что соответствующим приказом  министерства ликвидированы бессрочные лицензии еще 4 страховых агентств. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi