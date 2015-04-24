В Азербайджане ликвидированы лицензии некоторых страховых агентств

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане приостановлены бессрочные лицензии 80 страховых агентств. Бессрочные лицензии, выданные для деятельности страховых агентств, приостановлены на 3 месяца на основании соответствующего приказа министерства финансов.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении госслужбы страхового контроля.
В сообщении также указано, что соответствующим приказом министерства ликвидированы бессрочные лицензии еще 4 страховых агентств.
Nərmin RəhimovaАвтор новости