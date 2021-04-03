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В Азербайджане кредитные вложения частных банков сократились более чем на 10%

В Азербайджане кредитные вложения частных банков сократились более чем на 10% На 1 марта этого года кредитные вложения азербайджанских банков в экономику страны составили 14 619,5 млн манатов
Финансы
3 апреля 2021 г. 17:27
В Азербайджане кредитные вложения частных банков сократились более чем на 10%

На 1 марта этого года кредитные вложения азербайджанских банков в экономику страны составили 14 619,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,2% больше по сравнению с показателем на 1 февраля, на 0,6% больше по сравнению с началом года и на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю частных банков пришлось 11 442,6 млн манатов или 78,3% кредитных вложений. Это на 10,1% меньше, чем годом ранее.

Кредитные вложения государственных банков на отчетную дату составили 2 803,5 млн манатов. Это на 9,3% больше, чем год назад. За отчетный период удельный вес государственных банков в кредитных вложениях вырос с 16,3% до 18,3%.

Кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НКО) на конец февраля составили 373,4 млн манатов, что на 6% меньше, чем годом ранее. За год удельный вес НКО в кредитных вложениях не изменился и составил 2,4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda özəl bankların kredit qoyuluşu 10%-dən çox azalıb

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