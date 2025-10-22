Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Азербайджане количество сделок на необеспеченном рынке выросло на 16%

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 10:20
    В Азербайджане количество сделок на необеспеченном рынке выросло на 16%

    За январь-сентябрь 2025 года число сделок на необеспеченном денежном рынке Азербайджана увеличилось на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, среднесуточный уровень индекса AZIR составил в июле - 7,15%, в августе - 6,97%, в сентябре - 6,96%, а в октябре - 6,89%.

    Центробанк отмечает, что с помощью операций открытого рынка стремится минимизировать влияние внешних факторов на индекс AZIR.

    В сообщении также говорится, что снижение параметров процентного коридора в июле повлияло на снижение доходности по нотам ЦБА, а также по депозитам и кредитам в национальной валюте.

    ЦБА индекс AZIR
    Azərbaycanda təminatsız bazarda əqdlərin sayı 16 % artıb

    Последние новости

    11:13
    Фото

    В Баку проходит международный симпозиум по современным моделям религиозного образования

    Религия
    11:12

    Лувр открыли для посетителей спустя несколько дней после ограбления

    Другие страны
    11:08

    Орбан: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште продолжается

    Другие страны
    11:04

    Путешественники клуба Extreme Travelers International Congress посетили Агдамскую мечеть

    Карабах
    10:59

    Али Асадов: Новый маршрут в регионе станет важным сегментом Среднего коридора

    Внешняя политика
    10:58

    Кобахидзе: Рады, что премьеры Азербайджана и Армении участвуют в форуме "Шелковый путь"

    В регионе
    10:57

    Азербайджан, Грузия и Казахстан вводят единый тариф для перевозок по Среднему коридору

    Внешняя политика
    10:48

    Премьер: Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в развитии Среднего коридора

    Внешняя политика
    10:46

    Али Асадов: Дружба Азербайджана и Грузии является важным фактором стабильности в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей