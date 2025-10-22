В Азербайджане количество сделок на необеспеченном рынке выросло на 16%
Финансы
- 22 октября, 2025
- 10:20
За январь-сентябрь 2025 года число сделок на необеспеченном денежном рынке Азербайджана увеличилось на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, среднесуточный уровень индекса AZIR составил в июле - 7,15%, в августе - 6,97%, в сентябре - 6,96%, а в октябре - 6,89%.
Центробанк отмечает, что с помощью операций открытого рынка стремится минимизировать влияние внешних факторов на индекс AZIR.
В сообщении также говорится, что снижение параметров процентного коридора в июле повлияло на снижение доходности по нотам ЦБА, а также по депозитам и кредитам в национальной валюте.
Последние новости
11:13
Фото
В Баку проходит международный симпозиум по современным моделям религиозного образованияРелигия
11:12
Лувр открыли для посетителей спустя несколько дней после ограбленияДругие страны
11:08
Орбан: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште продолжаетсяДругие страны
11:04
Путешественники клуба Extreme Travelers International Congress посетили Агдамскую мечетьКарабах
10:59
Али Асадов: Новый маршрут в регионе станет важным сегментом Среднего коридораВнешняя политика
10:58
Кобахидзе: Рады, что премьеры Азербайджана и Армении участвуют в форуме "Шелковый путь"В регионе
10:57
Азербайджан, Грузия и Казахстан вводят единый тариф для перевозок по Среднему коридоруВнешняя политика
10:48
Премьер: Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в развитии Среднего коридораВнешняя политика
10:46