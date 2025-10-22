В Азербайджане количество сделок на необеспеченном рынке выросло на 16%

За январь-сентябрь 2025 года число сделок на необеспеченном денежном рынке Азербайджана увеличилось на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, среднесуточный уровень индекса AZIR составил в июле - 7,15%, в августе - 6,97%, в сентябре - 6,96%, а в октябре - 6,89%.

Центробанк отмечает, что с помощью операций открытого рынка стремится минимизировать влияние внешних факторов на индекс AZIR.

В сообщении также говорится, что снижение параметров процентного коридора в июле повлияло на снижение доходности по нотам ЦБА, а также по депозитам и кредитам в национальной валюте.