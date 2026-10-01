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    В Азербайджане изменены правила командирования работников

    Финансы
    • 01 октября, 2026
    • 10:00
    В Азербайджане изменены правила командирования работников

    Коллегия Министерства финансов Азербайджана внесла изменения в "Правила командирования работников", утвержденные решением от 18 января 2012 года.

    Как сообщает Report, министр финансов Сахиль Бабаев подписал соответствующее постановление.

    Согласно постановлению, отныне, если сотрудник покинет рабочее место на определенный период времени для выполнения законного поручения работодателя, помимо руководителя государственного органа, предприятия, ведомства или организации, это будет считаться командировкой.

    Сахиль Бабаев Правила командирования работников
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