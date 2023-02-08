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В Азербайджане иностранцам, владеющим 51% акций компаний, не потребуется разрешение на работу

В Азербайджане иностранцам, владеющим 51% акций компаний, не потребуется разрешение на работу В Азербайджане иностранному учредителю, владеющему не менее 51% уставного капитала компании, не будет требоваться разрешение на работу.
Финансы
8 февраля 2023 г. 12:05
В Азербайджане иностранцам, владеющим 51% акций компаний, не потребуется разрешение на работу

В Азербайджане иностранному учредителю, владеющему не менее 51% уставного капитала компании, не будет требоваться разрешение на работу.

Как передает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Миграционный кодекс.

Так, разрешение на работу не будет требоваться руководителям юридических лиц, учрежденных в Азербайджанской Республике и учредителем или по меньшей мере одним из учредителей которых является иностранное юридическое или физическое лицо, а также учредителю (осуществляющему деятельность в учрежденном юрлице), владеющему по меньшей мере 51% акций этого юридического лица.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şirkətlərin səhmlərinin 51 %-nə sahib əcnəbilərdən iş icazəsi tələb olunmayacaq

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