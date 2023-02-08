В Азербайджане иностранцам, владеющим 51% акций компаний, не потребуется разрешение на работу

В Азербайджане иностранному учредителю, владеющему не менее 51% уставного капитала компании, не будет требоваться разрешение на работу.

В Азербайджане иностранному учредителю, владеющему не менее 51% уставного капитала компании, не будет требоваться разрешение на работу.

Как передает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Миграционный кодекс.

Так, разрешение на работу не будет требоваться руководителям юридических лиц, учрежденных в Азербайджанской Республике и учредителем или по меньшей мере одним из учредителей которых является иностранное юридическое или физическое лицо, а также учредителю (осуществляющему деятельность в учрежденном юрлице), владеющему по меньшей мере 51% акций этого юридического лица.