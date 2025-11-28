В Азербайджане готовят механизм страхования заемщиков от безработицы

В Азербайджане разрабатывается механизм страхования заемщиков от от безработицы.

Как сообщает Report, об этом директор Департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров заявил на мероприятии на тему "Интеграция банковского и страхового секторов", организованном Американской торговой палатой ("AmCham") в Баку.

Он напомнил, что в настоящее время в стране применяется страхование жизни заемщиков и риска утраты трудоспособности.

"ЦБА принял соответствующие правила, и этот страховой продукт успешно внедряется. В то же время ведется работа над внедрением механизма страхования заемщиков от безработицы. Это означает, что страховая компания сможет покрывать платежи заемщика по кредиту до момента, пока он не найдет работу. Сейчас определяются параметры данного продукта, разрабатываются правила. Вероятно, уже в ближайшие месяцы мы сможем увидеть нововведения, связанные с этим продуктом", - отметил он.

Тахиров добавил, что в настоящее время предусматривается применение этого нововведения только по потребительским кредитам: "В будущем этот процесс продолжится в направлении охвата бизнес-кредитов".