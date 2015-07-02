​В Азербайджане готовится законопроект о государственной поддержке сельскохозяйственного страхования

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Февральская девальвация национальной валюты в Азербайджане оказала отрицательное влияние на банковский сектор, в том числе страховой рынок страны.

Как сообщает Report, об этом заявил на проходящем в Баку страховом форуме министр финансов Самир Шарифов: "Страховые компании не оценивают потенциальные угрозы. Также необходимо провести оценку отрицательного влияния нанесенного банковскому сектору ущерба".

Министр отметил, что за последние 5 лет в Азербайджане предприняты важные шаги и достигнуты значительные изменения в сфере расширения страхового рынка: "Совместно со Всемирным банком и Международным валютным фондом мы провели оценку финансового сектора Азербайджана. В обзоре сказано, что страховой рынок Азербайджана устойчивый и хорошо капитализирован. Мы планируем сохранить это и в будущем".

С.Шарифов отметил, что местные страховые агентства должны уделять больше внимания потребителям и не повышать прибыль за счет низкокачественных услуг. Министр добавил, что в ближайшие 2-3 года в страховом секторе необходимо продолжить работы по институциональному развитию и министерство поддержит данный процесс с финансовой точки зрения.

Министр коснулся и другой важной сферы - сельского хозяйства, отметив, что в Азербайджане необходимо разработать надежную стратегию сельскохозяйственного страхования: "Мы подготовим и представим правительству и Милли Меджлису законопроект о государственной поддержке сельскохозяйственного страхования".