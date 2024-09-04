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АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 207 квартир

АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 207 квартир Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в рамках механизма аренды с правом последующей продажи представил гражданам ещё 207 новых отремонтированных квартир в жилом комплексе, расположенном в поселке Сарай Абшеронского района.
Финансы
4 сентября 2024 г. 15:28
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 207 квартир

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (АИКГФ) на следующей неделе в рамках механизма осуществления аренды квартир с правом их продажи предоставит гражданам ещё 207 новых отремонтированных квартир в жилом комплексе, расположенном в поселке Сарай Абшеронского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Гражданам будут доступны 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, ежемесячные платежи по которым начинаются от 448 манатов. Электронная система для выбора квартир будет открыта с 11 сентября и с ней можно ознакомиться по ссылке.

Прием заявок и выбор квартир осуществляется через Электронную систему ипотеки и кредитных гарантий на портале Электронного правительства (e-gov.az).

В целом, до сих пор механизмом аренды квартир с правом их продажи воспользовались свыше 5,3 тыс. граждан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 207 mənzil satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə veriləcək

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