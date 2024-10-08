В Азербайджане эмитентам "зеленых" облигаций могут предоставить льготы по листинговым тарифам

14:03

ЗАО "Бакинская Фондовая Биржа" (БФБ) планирует предоставить определенные льготы на листинговые тарифы для развития сегмента "зеленых" облигаций".

Об этом Report сообщил главный коммерческий администратор БФБ Октай Гасымов.

По его словам, параметры, связанные с зелеными облигациями, отражают рамочную финансовую таксономию: "Не будет специального тарифа для зеленых облигаций, но поскольку эта область новая и представляет интерес для государства, мы можем снизить или даже отменить тарифы. Это было бы вкладом биржи в развитие данного сегмента".