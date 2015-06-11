​В Азербайджане экономический рост составил 5,3%

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2015 года в Азербайджане объем произведенного ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,3% и составил 21,3 млрд. манатов.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики.

По информации, за этот период 36,4% ВВП произведено в сфере промышленности, 13,7% - строительства, 13,7% - торговли, размещения туристов и услуг общественного питания, 6,1% - транспорта, 2,0% - услуг связи, 3,3% - сельского хозяйства, 15,7% - в других сферах. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,1% ВВП.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 года ВВП в ненефтяном секторе выросло на 7,6%, в нефтегазовом секторе - 2,4%.