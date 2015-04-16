В Азербайджане экономический рост превысил 5%

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В I квартале текущего года объем произведенного внутреннего валового продукта в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 5,3%, составив 11,5 млрд. манатов. Об этом заявили Report в Государственном комитете статистики.

По информации, добавленная стоимость в ненефтяном секторе экономики составила 7,0%, в нефтегазовом секторе - 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период 34,7% ВВП произведено в сфере промышленности, 3,0% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 12,5% - строительства, 11,9% - торговли и ремонта транспортных средств, 6,2% - транспорта и амбарного хозяйства, 3,1% - размещения туристов и общественного питания, 2,2% - информации и услуг связи, 16,2% - социальных и других услуг.

За отчетный период чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,2% ВВП.