​В Азербайджане экономический рост будет ниже прогноза

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "К концу текущего года реальный экономический рост в Азербайджане составит 3,3% - 57,2 млрд. манатов. Это означает, что реальный экономический рост ожидается ниже прогноза на 1,1 процентных пункта".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, снижение темпов роста ВВП с 2015 года продлится до 2019 года.

Отметим, что в 2015 году реальный экономический рост в стране прогнозировался на уровне 4,4%, производство ВВП - в объеме 59,8 млрд. манатов.