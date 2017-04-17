В Азербайджане дорожают межбанковские кредиты

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В феврале текущего года межбанковские кредиты в Азербайджане продолжили дорожать. Средняя процентная ставка по манатным кредитам на 1 марта составила 13,37% годовых, кредитам в иностранной валюте - 9,5% годовых.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана.

Согласно отчету, манатные кредиты в месячном сравнении подорожали на 2,41 процентных пункта, в иностранной валюте - на 0,49 процентных пункта. Самая высокая процентная ставка отмечалась по кредитам сроком на 30-90 дней. По манатным кредитам ставка составила 20,62% годовых, в иностранной валюте - 17,18% годовых.