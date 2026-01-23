В Азербайджане документооборот в сфере госфинансов переведут в электронный формат

В Азербайджане планируется полная цифровизация документооборота в сфере управления государственными финансами - бюджетного процесса, бухгалтерского учета и госзакупок.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в ряд профильных законов был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Поправки в законы "О бюджетной системе", "О бухгалтерском учете" и "О государственных закупках" предусматривают внедрение информационной системы "Цифровые государственные финансы", через которую будет осуществляться обмен финансовыми документами между госорганами, формирование и исполнение бюджета, ведение бухгалтерского учета, а также заключение электронных договоров по государственным закупкам.

Ожидается, что переход на электронный формат повысит прозрачность, ускорит финансовые процессы, снизит административную нагрузку и оптимизирует работу государственных структур.