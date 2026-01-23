Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Азербайджане документооборот в сфере госфинансов переведут в электронный формат

    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 12:14
    В Азербайджане документооборот в сфере госфинансов переведут в электронный формат

    В Азербайджане планируется полная цифровизация документооборота в сфере управления государственными финансами - бюджетного процесса, бухгалтерского учета и госзакупок.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в ряд профильных законов был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Поправки в законы "О бюджетной системе", "О бухгалтерском учете" и "О государственных закупках" предусматривают внедрение информационной системы "Цифровые государственные финансы", через которую будет осуществляться обмен финансовыми документами между госорганами, формирование и исполнение бюджета, ведение бухгалтерского учета, а также заключение электронных договоров по государственным закупкам.

    Ожидается, что переход на электронный формат повысит прозрачность, ускорит финансовые процессы, снизит административную нагрузку и оптимизирует работу государственных структур.

    электронный документооборот Милли Меджлис бухгалтерский учет госзакупки законопроект
    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsi elektronlaşdırılır

    Последние новости

    12:57

    Начался суд по делу о хищениях в структурах НАНА

    Происшествия
    12:53

    Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

    Экология
    12:51

    В Азербайджане предлагается внести засуху в список стихийных бедствий

    АПК
    12:50

    Зеленский: Документ о гарантии безопасности от США готов к подписанию

    В регионе
    12:42

    Риттер: Миссия ЕС уйдет с армянской границы после подписания мира между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    12:40

    4SIM и SOCAR организовали совместную сессию на Давосском форуме

    Энергетика
    12:38

    Надзор орган Армении: Проблем с качеством бензина из Азербайджана не зафиксировано

    В регионе
    12:35
    Фото

    В Баку представили книгу об армянской диаспоре на Ближнем Востоке

    Внутренняя политика
    12:26

    Стокгольмский арбитраж отклонил требования семьи арестованного Карапетяна

    В регионе
    Лента новостей