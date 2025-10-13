Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В Азербайджане доходы от казначейского управления выросли в 4,3 раза

    Финансы
    • 13 октября, 2025
    • 12:25
    В Азербайджане доходы от казначейского управления выросли в 4,3 раза

    В январе-сентябре текущего года Министерство финансов Азербайджана получило 75,1 млн манатов доходов от казначейского управления.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, это в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    По казначейским средствам в национальной валюте получено 65,8 млн манатов процентных доходов, а в иностранной валюте – 9,3 млн манатов.

    Минфин казначейский счет
    Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıb
    Treasury revenues in Azerbaijan increase more than fourfold

    Последние новости

    13:17

    Оверчук: Объем грузооборота через участок границы РФ-Азербайджан вырос на 13%

    Инфраструктура
    13:14

    Нетаньяху согласился принять участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе

    Другие страны
    13:11

    Нуман Куртулмуш: Обсуждены новые направления сотрудничества Азербайджана, Пакистана и Турции

    Внешняя политика
    13:10

    ЕС на этой неделе представит дорожную карту по усилению обороны

    Другие страны
    13:03

    BP: Строительные работы по СЭС "Шафаг" продвигаются по графику

    Энергетика
    13:03

    Розничный товарооборот в Азербайджане за 9 месяцев вырос почти на 4%

    Другие
    13:01

    Образец служебного удостоверения судей будет утверждать Судебно-правовой совет

    Милли Меджлис
    13:01

    Фарзане Садег: Цифровизация ускорит транзит грузов по маршруту "Север–Юг"

    Внешняя политика
    12:59

    Бочоришвили: Отношение ЕС к Грузии абсолютно несправедливо

    В регионе
    Лента новостей