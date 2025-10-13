В Азербайджане доходы от казначейского управления выросли в 4,3 раза

В январе-сентябре текущего года Министерство финансов Азербайджана получило 75,1 млн манатов доходов от казначейского управления.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, это в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По казначейским средствам в национальной валюте получено 65,8 млн манатов процентных доходов, а в иностранной валюте – 9,3 млн манатов.