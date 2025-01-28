В Азербайджане доходы бюджета от нефтегазового сектора сократились на 1%

В 2024 году поступления в госбюджет Азербайджана от нефтегазового сектора составили 17 млрд 969,6 млн манатов, что на 1,1% больше прогноза и на 1% меньше показателя 2023 года.

В 2024 году поступления в госбюджет Азербайджана от нефтегазового сектора составили 17 млрд 969,6 млн манатов, что на 1,1% больше прогноза и на 1% меньше показателя 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, за отчетный период доля нефтегазового сектора в доходах бюджета составила 48,4%.

26,6% или 4 млрд 780,5 млн манатов доходов от нефтегазового сектора составляют поступления по линии налоговых органов, 71,1% или 12 млрд 781 млн манатов перечислены в государственный бюджет из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), 2,3% или 408 млн манатов приходится на долю прочих поступлений.

49% или 2 млрд 341 млн манатов нефтегазовых доходов, поступивших в госбюджет через налоговые органы, составляет налог на прибыль с месторождения "Шахдениз", 37,1% или 1 млрд 774,5 млн манатов - соответствующие налоги, выплачиваемые ГНФАР, 13,9 % или 665 млн манатов - налог на прибыль по проекту "Азери-Чыраг-Гюнешли".