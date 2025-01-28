О нас

В Азербайджане доходы бюджета от нефтегазового сектора сократились на 1%

В Азербайджане доходы бюджета от нефтегазового сектора сократились на 1% В 2024 году поступления в госбюджет Азербайджана от нефтегазового сектора составили 17 млрд 969,6 млн манатов, что на 1,1% больше прогноза и на 1% меньше показателя 2023 года.
Финансы
28 января 2025 г. 14:57
В Азербайджане доходы бюджета от нефтегазового сектора сократились на 1%

В 2024 году поступления в госбюджет Азербайджана от нефтегазового сектора составили 17 млрд 969,6 млн манатов, что на 1,1% больше прогноза и на 1% меньше показателя 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, за отчетный период доля нефтегазового сектора в доходах бюджета составила 48,4%.

26,6% или 4 млрд 780,5 млн манатов доходов от нефтегазового сектора составляют поступления по линии налоговых органов, 71,1% или 12 млрд 781 млн манатов перечислены в государственный бюджет из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), 2,3% или 408 млн манатов приходится на долю прочих поступлений.

49% или 2 млрд 341 млн манатов нефтегазовых доходов, поступивших в госбюджет через налоговые органы, составляет налог на прибыль с месторождения "Шахдениз", 37,1% или 1 млрд 774,5 млн манатов - соответствующие налоги, выплачиваемые ГНФАР, 13,9 % или 665 млн манатов - налог на прибыль по проекту "Азери-Чыраг-Гюнешли".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda neft-qaz sektorundan büdcə daxilolmaları 1 % azalıb

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем
Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем
21 января 2025 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi