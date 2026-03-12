В Азербайджане число виртуальных карт увеличилось на 24,6%

Количество виртуальных карт в Азербайджане на 1 января текущего года достигло 2,3 млн единиц, что на 24,6% выше в сравнении с аналогичной датой 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), доля виртуальных карт в общем объеме платежных карт, находящихся в обращении, на отчетную дату составила 10,7%.

По итогам минувшего года общее число платежных карт в обращении достигло 22 млн единиц, при этом 91,6% из них (не считая виртуальных) были оснащены функцией бесконтактной оплаты. Относительно конца 2024 года этот показатель вырос на 10,5%.

Из общего числа карт 90,6% (19,9 млн единиц) приходилось на дебетовые, тогда как оставшиеся 9,4% (2,1 млн единиц) составляли кредитные карты.

Совокупный объем операций, проведенных посредством платежных карт на территории страны в 2025 году, возрос на 19,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 146,7 млрд манатов. При этом объем безналичных расчетов увеличился на 25,6%, достигнув отметки в 99,1 млрд манатов.