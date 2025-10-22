Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Азербайджане бюджетное финансирование ЖКХ за 9 месяцев сократилось на 10,2%

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 16:11
    В Азербайджане бюджетное финансирование ЖКХ за 9 месяцев сократилось на 10,2%

    В январе-сентябре 2025 года из государственного бюджета Азербайджана на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 159 млн манатов, что на 18 млн манатов или на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    По данным, уровень исполнения расходов по данной статье за отчетный период составил 57,3%.

    Azərbaycan mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərini 10 %-dən çox azaldıb

