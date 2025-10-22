В Азербайджане бюджетное финансирование ЖКХ за 9 месяцев сократилось на 10,2%

В январе-сентябре 2025 года из государственного бюджета Азербайджана на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 159 млн манатов, что на 18 млн манатов или на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По данным, уровень исполнения расходов по данной статье за отчетный период составил 57,3%.