​В Азербайджане бухгалтеры пройдут сертификацию

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане готовится проект поправок к закону "О бухгалтерском учете". Поправки предусматривают переход к международным стандартам в данной сфере, понятие профессионального бухгалтера и внедрение системы сертификации.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана по экономическим реформам Натиг Амиров на мероприятии "Поддержка экономических реформ в Азербайджане Американской торговой палатой".

Н.Амиров отметил, что в документе нашли отражение требования к профессионализму и наличию сертификата профессионального бухгалтера у лиц, занимающих должности бухгалтера или исполняющих обязанности бухгалтера, а также к процессу проведения экзамена по получению сертификата.