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В Азербайджане будут расширены налоговые льготы для сферы культуры

В Азербайджане будут расширены налоговые льготы для сферы культуры В 2025 году в Азербайджане планируется применение налоговых льгот для театральной, кинематографической, музейной деятельности и симфонических оркестров.
Финансы
16 декабря 2024 г. 15:48
В Азербайджане будут расширены налоговые льготы для сферы культуры

В 2025 году в Азербайджане планируется применение налоговых льгот для театральной, кинематографической, музейной деятельности и симфонических оркестров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно действующему законодательству, 75% прибыли от предпринимательской деятельности зарегистрированных в Азербайджане кинематографических предприятий, осуществляющих производство и дубляж фильмов, освобождены от налога на прибыль сроком на 3 года с 1 января 2024 года. Согласно предложенным изменениям, предполагается увеличить размер льготы с 75% до 90%, срок ее действия - с 3 до 5 лет, число субъектов, которым предоставляется льгота, - с 2 до 6, а в список этих субъектов добавить лиц, занимающихся деятельностью кинопродюсера и симфонического оркестра, а также театральной и музейной деятельностью.

Кроме того, сроком на 5 лет предлагается освободить от подоходного налога 90% доходов физических лиц и кинопродюсеров от производства и дубляжа фильмов. Также указанные лица будут освобождены от уплаты земельного налога за пользование землями, на которых расположены объекты этих видов деятельности, сроком на 5 лет.

Также сроком на 5 лет предлагается освободить от налога в 14% у источника выплаты на роялти для доходов, полученных за использование авторских прав на нематериальные активы, относящиеся к деятельности кинопродюсера и симфонического оркестра, театральной, музейной деятельности, кинопроизводству, вещанию и дубляжу, или предоставление прав на их использование.

Кроме того, предусматривается возврат физическим лицам-потребителям 50% НДС, уплаченного безналичным способом за услуги в сфере театральных представлений, показа фильмов, посещения музеев и концертов симфонического оркестра. В целом, предоставление налоговых льгот в культурном секторе направлено на развитие этой сферы, привлечение дополнительных инвестиций и обеспечение прозрачности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il mədəniyyət sahəsi üçün vergi güzəştləri genişləndiriləcək

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