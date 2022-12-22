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В Азербайджане будут продавать "Зеленые карты" водителям из Грузии и Казахстана

В Азербайджане будут продавать "Зеленые карты" водителям из Грузии и Казахстана Бюро обязательного страхования Азербайджана (ISB) достигло соглашения с Международным советом бюро о продаже местными страховыми компаниями "Зеленых карт" водителям транспортных средств, зарегистрированных в Грузии и Казахстане.
Финансы
22 декабря 2022 г. 12:43
В Азербайджане будут продавать Зеленые карты водителям из Грузии и Казахстана

Бюро обязательного страхования Азербайджана (ISB) достигло соглашения с Международным советом бюро о продаже местными страховыми компаниями "Зеленых карт" водителям транспортных средств, зарегистрированных в Грузии и Казахстане.

Об этом Report сообщили в ISB.

Согласно информации, ISB для этого направил официальный запрос в Международный совет бюро. Согласно договоренности, с 1 января будущего года азербайджанские страховщики будут продавать страховые сертификаты "Зеленая карта" владельцам транспортных средств из указанных стран. Ожидается, что местные страховые компании получат большую прибыль от этой деятельности, подпадающей под категорию "экспорт услуг".

"Зеленая карта" - это международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и сертификат, подтверждающий наличие у выезжающего за рубеж владельца транспортного средства страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstan və Qazaxıstandan olan sürücülərə "Yaşıl Kart" satacaq

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