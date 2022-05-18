В Азербайджане более 39 тыс. заемщиков получили ипотечные кредиты по гослинии

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 39 001 заемщику кредиты на сумму 2 млрд 169 млн 613 тыс. манатов, передает Report со ссылкой на фонд.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 39 001 заемщику кредиты на сумму 2 млрд 169 млн 613 тыс. манатов, передает Report со ссылкой на фонд.

Кроме того, на сегодняшний день предоставлены гарантии под бизнес-кредиты на сумму 299 млн 658 тыс. манатов, а 1 575 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.