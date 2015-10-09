​В Азербайджане банковские депозиты в манатах с начала года сократились на 45%

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Общая депозитная база банковского сектора Азербайджана (исключая депозиты нерезидентов и органов государственного управления), на 1 сентября 2015 года составила 4 038,7 млн. манатов, что на 438,5 млн. манатов или 9,8% меньше аналогичного показателя на 1 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, объем депозитов по сравнению с началом текущего года сократился на 3 237,1 млн. манатов или 44,5%. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года сокращение составило 2 912,7 млн. манатов или 41,9%.

Наряду с этим, объем депозитов в иностранной валюте на 1 сентября составил 8 187,7 млн. манатов. За последний месяц объем этих депозитов вырос на 186 млн. манатов или 2,3%. По сравнению с состоянием на 1 января рост составил 4 057,4 млн. манатов или 98,2%, с состоянием на 1 сентября прошлого года - 4 333,7 млн. манатов или 112,4%.

Отметим, что тенденция к росту валютных депозитов продолжается, процесс долларизации ускоряется. Объем депозитов в иностранной валюте в 2 раза превышает депозитную базу в манатах. Последнее заявление министра финансов Самира Шарифова относительно "поиска оптимальных путей перехода к плавающему курсу" свидетельствует о продолжении процесса долларизации.