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В Азербайджане арендовано более 970 квартир с правом выкупа

В Азербайджане арендовано более 970 квартир с правом выкупа До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 35 253 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 млрд 890,899 млн манатов.
Финансы
4 сентября 2021 г. 09:39
В Азербайджане арендовано более 970 квартир с правом выкупа

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 35 253 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 млрд 890,899 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в информации Фонда.

На сегодняшний день предоставлены гарантии на бизнес-кредиты на сумму 232,518 млн манатов, 974 квартиры были сданы в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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