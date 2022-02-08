В Азербайджане 81% ипотечных кредитов по гослинии выданы мужчинам

По состоянию на 1 января текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 36 762 кредита, из которых 59,5% или 21 887 получили лица с ежемесячным доходом более 1 100 манатов.

По состоянию на 1 января текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 36 762 кредита, из которых 59,5% или 21 887 получили лица с ежемесячным доходом более 1 100 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

13,8% кредитов получили лица с ежемесячным доходом 901-1 100 манатов, 14,3%-с ежемесячным доходом 701-900 манатов, 9,6%- с ежемесячным доходом 501-700 манатов, 2,8%-с ежемесячным доходом менее 500 манатов.

В государственном секторе заняты 53,5% заемщиков, в частном секторе - 46,5%. В то же время 69% заемщиков имеют семейный статус, 31% - холостые, 81%- мужчины и 19%- женщины. Доля заемщиков в возрасте 18-29 лет составила 35,1 %, 30-35 лет - 33,8 %, старше 35 лет - 31,1%.

Льготные кредиты были предоставлены военнослужащим (7 308), государственным служащим (1 955), лицам, имеющим специальные звания (1 090), вынужденным переселенцам (912), учителям (723), ученым (334), спортсменам (148), семьям шехидов (53) и национальным героям (8). В первую тройку по количеству кредитов вошли военнослужащие (7 194), работники финансовых учреждений (6 863) и работники энергетического сектора (3 849).