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В Азербайджане 60% микрокредитов выданы на необеспеченных или частично обеспеченных условиях

В Азербайджане 60% микрокредитов выданы на необеспеченных или частично обеспеченных условиях По состоянию на конец прошлого года в Азербайджане около 60% выданных микропредпринимателям кредитов были необеспеченными или частично обеспеченными.
Финансы
29 марта 2024 г. 16:00
В Азербайджане 60% микрокредитов выданы на необеспеченных или частично обеспеченных условиях

По состоянию на конец прошлого года в Азербайджане около 60% выданных микропредпринимателям кредитов были необеспеченными или частично обеспеченными.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев заявил на проходящем в Губе III Форуме по развитию агробизнеса.

"На конец прошлого года портфель банков по бизнес-кредитам на 46% состоял из полностью обеспеченных, на 34 % - из частично обеспеченных, а остальная часть – из необеспеченных кредитов. При этом объем необеспеченных кредитов по микропредпринимательству составил 41,3% портфеля, а объем частично обеспеченных кредитов - 18,2%. Объем необеспеченных кредитов для среднего бизнеса составил около 20% портфеля, а объем частично обеспеченных кредитов - около 33%", - сказал он.

Т. Алиев подчеркнул, что за последние пять лет доля кредитов, выданных субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства в кредитном портфеле банков выросла на 14,4 процентных пункта и превысила 50%.

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Версия на азербайджанском языке Toğrul Əliyev: “Azərbaycanda mikrokreditlərin 60 %-i təminatsız və ya qismən təminatlı şərtlərlə verilib”

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