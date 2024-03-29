В Азербайджане 60% микрокредитов выданы на необеспеченных или частично обеспеченных условиях

По состоянию на конец прошлого года в Азербайджане около 60% выданных микропредпринимателям кредитов были необеспеченными или частично обеспеченными.

По состоянию на конец прошлого года в Азербайджане около 60% выданных микропредпринимателям кредитов были необеспеченными или частично обеспеченными.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев заявил на проходящем в Губе III Форуме по развитию агробизнеса.

"На конец прошлого года портфель банков по бизнес-кредитам на 46% состоял из полностью обеспеченных, на 34 % - из частично обеспеченных, а остальная часть – из необеспеченных кредитов. При этом объем необеспеченных кредитов по микропредпринимательству составил 41,3% портфеля, а объем частично обеспеченных кредитов - 18,2%. Объем необеспеченных кредитов для среднего бизнеса составил около 20% портфеля, а объем частично обеспеченных кредитов - около 33%", - сказал он.

Т. Алиев подчеркнул, что за последние пять лет доля кредитов, выданных субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства в кредитном портфеле банков выросла на 14,4 процентных пункта и превысила 50%.