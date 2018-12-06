В Азербайджане 25 тыс. семей получили ипотечные кредиты по гослинии

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В период с 2006 по 2018 годы Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выдал по гослинии ипотечные кредиты на 1,2 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

За отчетный период 25 тыс. семей решили жилищные проблемы через ипотечные кредиты.

Только в январе-ноябре этого года уполномоченные банки ИКГФ выдали 3 528 ипотечных кредитов на 241,7 млн манатов (2 428 обычных кредитов на 172,46 млн манатов, 1 100 льготных кредитов на 69,24 млн манатов). Хотя за аналогичный период прошлого года было оформлено 2 687 кредитов на 172,7 млн манатов. Общая сумма кредитов увеличилась на 40%, а число заемщиков - 31,3%.

В этом году по ипотеке продавались также квартиры, находящиеся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства (MİDA). Так, 217 человек получили льготные кредиты на сумму 9,6 млн манатов и обычные кредиты на сумму 450 тыс. манатов.