Сменилось руководство Azer-Turk Bank - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 16:38

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось внеочередное заседание Наблюдательного совета ОАО Azer-Turk Bank.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, на заседании внесены изменения в состав правления банка ОАО Azer-Turk Bank. Так, Халид Нуреддин оглу Ахадов избран членом правления. Ему также поручено временное исполнение обязанностей председателя правления банка. Он заменил на этом посту нынешнего председателя правления банка Фархада Адыгёзялова.

Отметим, что Х.Ахадов ранее являлся председателем правления ЗАО Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации. Он также занимал руководящие должности в Unibank и Bank of Baku.

Напомним, что Azer-Turk Bank основан в 1995 году. Уставный капитал банка равен 50 млн. манатов. Эта сумма сложилась из 50 млн. акций номиналом 1 манат.

Акционерами банка являются Госкомитет по вопросам имущества (от имени правительства Азербайджана, 75%), Zıraat Bankası (12,37%), Zıraat Bank İnternational (1,08%), AzRe Reinsurance (6,55%), Gala Hayat Insurance (5%).