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В Австрии оптовые цены в марте превысили уровень 2021 года на исторические 25%

В Австрии оптовые цены в марте превысили уровень 2021 года на исторические 25% Оптовые цены на товары в Австрии в марте были на 25,6% выше, чем год назад.
Финансы
7 апреля 2022 г. 16:06
В Австрии оптовые цены в марте превысили уровень 2021 года на исторические 25%

Оптовые цены на товары в Австрии в марте были на 25,6% выше, чем год назад.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Статистическое управление Австрии.

Отмечается, что это самое высокое значение с 1973 года, когда стали фиксироваться эти данные. Предыдущий месячный рекорд датируется 1974 годом и составляет 17,2%. По сравнению с февралем 2022 года индекс оптовых цен вырос на 9,7%.

По сравнению с мартом 2021 года ускорилась инфляция, особенно по нефтепродуктам (рост на 117,3%), твердому топливу (рост на 87,2%), удобрениям и агрохимикатам (рост на 80,2%), чугуну и стали (рост на 72,3%). Произошло также резкое повышение цен на автомобильное топливо, включая дизельное топливо (до 67,4%), зерно, семена и корма для животных (до 61,9%), а также цветные металлы (до 50,2%).

Динамика цен в оптовой торговле считается опережающим индикатором будущей инфляции, поскольку розничные торговцы перекладывают часть своих возросших покупательных издержек на потребителей.

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