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В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций

В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций До сегодняшнего дня от физических лиц поступили заказы на покупку облигаций ASCO, выпущенных в обращение ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) на сумму 4,235 млн долларов США.
Финансы
6 февраля 2023 г. 13:49
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций

До сегодняшнего дня от физических лиц поступили заказы на покупку облигаций ASCO, выпущенных в обращение ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) на сумму 4,235 млн долларов США.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ASCO.

Подписка на облигации началась с 29 декабря прошлого года и продлится до конца февраля.

В структуре отметили, что в январе и феврале в банках, страховых и других организациях оцениваются итоги года, в связи с чем период активной подписки в указанных организациях ожидается во второй декаде февраля: "В целом ожидается, что спрос на выпускаемые облигации превысит предложение".

Сообщается, что все обязательства по облигациям несет ASCO: "Акции ASCO стопроцентно принадлежат Азербайджанскому государству".

В структуре также отметили, что согласно новым поправкам в Налоговый кодекс, с 1 февраля 2023 года процентный доход физических лиц от облигаций ASCO освобождается от налога на прибыль сроком на 5 лет.

Облигации ASCO стоимостью 100 млн долларов США были размещены в ЗАО "Бакинская фондовая биржа". 100 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая будут находиться в обращении пять лет. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться каждые 6 месяцев. Андеррайтером процесса выступает ЗАО Инвестиционная компания PAŞA Kapital.

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Версия на азербайджанском языке ASCO istiqrazlarının fiziki şəxslərə satışlarının həcmini açıqlayıb

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