В Amrahbank произошло новое назначение

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый директор департамента внутреннего аудита ОАО Amrahbank.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, им стал Сехавет Джаббаров.

До настоящего момента он временно занимал эту должность.

Напомним, что Amrahbank функционирует с 1993 года и является единственным банком с арабским капиталом в Азербайджане. Уставный капитал равен 39 844 400 манатов. Акции банка принадлежат председателю Наблюдательного совета Юнису Али оглу Ильдырымзаде (53,16%, 85%-ный акционер Amrah Sigorta), Эльзе Аббас гызы Ильдырымзаде (0,33%), Амраху Юнис оглу Ильдырымзаде (0,33%, 15%-ный акционер Amrah Sigorta), Халиду Юнис оглу Ильдырымзаде (0,33%), Международному инвестиционному банку Бахрейна (45,84%).