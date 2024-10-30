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В Агентстве ОМС Нахчывана выявлены финансовые нарушения

В Агентстве ОМС Нахчывана выявлены финансовые нарушения 19:09
Финансы
30 октября 2024 г. 19:39
В Агентстве ОМС Нахчывана выявлены финансовые нарушения

Счетной палатой выявлены серьезные нарушения в использовании и управлении государственными средствами со стороны Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, такое заключение дано по итогам аудиторской проверки в агентстве.

Коллегия Счетной палаты обсудила итоги проведенного в агентстве аудита.

В информации отмечается, что проверка выявила наличие определенных проблем с правовыми актами, регулирующими деятельность агентства, нецелевое использование средств, нарушение правил использования государственного имущества. Кроме этого, были выявлены случаи передачи на баланс других организаций основных фондов, приобретенных за счет средств медицинского страхования и инвестиций.

Аудит также выявил назначения на должности сотрудников, не соответствующих требованиям медико-экономической экспертизы, некорректное проведение таких экспертиз, переплату за медицинские услуги, завышение числа доноров для получения дополнительных средств, перечисление средств без предоставления соответствующих отчетов, использование фондов медицинского страхования для закупки медицинского оборудования и продукции, просрочку в налоговых платежах и другие финансовые нарушения.

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